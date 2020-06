Coronavirus e vacanze: gli italiani hanno già la valigia pronta

Coronavirus e vacanze. Come sono cambiati i trend degli italiani a causa del Covid19 riguardo mete, trasporto, compagnia e molto altro

Si sta avvicinando la stagione estiva e con essa ferie e voglia di vacanza. Il Coronavirus e la paura di ulteriori contagi non hanno bloccato il desiderio di evasione degli italiani che sono già pronti a godere di un meritato riposo. Ci sono però differenze sostanziali rispetto agli anni precedenti.

Innanzitutto la meta: coloro che partiranno preferiscono rimanere in Italia. Poco male sia per le bellezze incredibili che offre il nostro paese, sia perchè è un veicolo per far ripartire uno dei settori più potenti della nostra economia: il turismo. L’agenzia di consulenza Comin & Partners attesta anche che molti, per limitare contatti, preferiranno viaggiare con le proprie auto e prenoteranno case vacanza piuttosto che camere d’albergo. Sarà il 61% degli italiani a partire con una media di 9 giorni di relax rispetto agli 11 dell’anno precedente. Nel 2019 inoltre sono stati ben 10 milioni in più i viaggiatori registrati.

Coronavirus e vacanze: l’ Italia è la meta preferita da tutti

Quali sono le motivazioni di chi rimane a casa? Molteplici e tutte giustificate. Innanzitutto ristrettezze economiche, poi ovviamente paura di contagio, c’è chi non riesce a districarsi con le misure restrittive decise dal governo e dalle regioni, chi non ha di buon occhio l’arrivo di turisti stranieri ed infine molti hanno consumato i giorni di ferie durante il lockdown.

La quasi totalità dei vancanzieri nostrani sceglierà l’Italia come meta, ben il 93%. Nonostante tutto la ricaduta finirà con il gravare sui tour operator e sui trasporti; molti sceglieranno un mezzo privato per spostarsi, solo 1 su 10 prenderà un aereo. “Sarà fondamentale la comunicazione per coniugare l’attrattività dell’offerta turistica con la possibilità di viaggiare in sicurezza” – ha dichiarato Gianluca Comin, docente dell’università Luiss.

Il mare sarà sicuramente la meta privilegiata dei vacanzieri italiani. Segue a ruota il desiderio di montagna. Subito dopo destinazioni culturali e città d’arte. In crisi il settore crocieristico, che non è tenuto minimanente in considerazione dai viaggiatori.

Si predilige inoltre una vacanza di famiglia rispetto a quella con conoscenti ed amici.

