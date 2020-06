Melissa Satta sul pavimento è uno spettacolo della natura – FOTO

La showgirl italiana Melissa Satta fa il boom di visualizzazioni sul suo profilo Instagram. La modella ultima i dettagli pre-mare

La showgirl, modella internazionale della tv, Melissa Satta sta ultimando i dettagli prima di scoprirsi in perfetta forma per l’estate. L’ultima foto postata su Instagram ha fatto il boom di visualizzazioni.

L’ex velina di Striscia la Notizia, 34enne nativa di Boston è alle prove generali prima di mostrare in pubblico il suo naturale e invidiabile aspetto fisico. Melissa vuol bruciare tempi e calorie per smaltire velocemente i postumi del lockdown che hanno influito a spostare gli equilibri tonici del suo corpo.

“Non mi ferma nessuno” recitavano gli ultimi virgolettati rilasciati a Vanity Fair mentre è alle prese con attrezzature pesanti da palestra. L’intraprendenza di Melissa è testimoniata dalle gocce di sudore che scendono sul suo nobile corpo.

L’obiettivo è quello di tornare come ai fasti di un tempo quando in compagnia della collega Veridiana Mallman sulla pista del programma del duo Scotti-Hunziker si esibiva in performances e streaptease d’alta scuola.

Melissa Satta, una meraviglia della natura con schiena dritta e pancia piatta

La modella americana Melissa Satta, fidanzata del professionista Kevin Prince Boateng, nella sua ultima apparizione sembra nascondere buoni propositi ai suoi fan.

Negli scatti delle ultime ventiquattro ore sono schizzati ad oltre 4milioni gli apprezzamenti sul suo conto. Melissa questa volta ha scelto di “inizare il weekend con un leggero workout” – recita il suo contenuto.

La deliziosa showgirl esalta il suo spettacolare ritorno in grande forma, pubblicizzando sostanze chimiche atte alla depurazione corporea. La stessa viene immortalata, accovacciata in terra al pavimento bianco di casa, con schiena dritta, pancia quasi piatta e in mano una bottiglia d’acqua e due attrezzi da gym da 5Kg.

Da quanto si può constatare dal ritratto, Melissa Satta ha quasi raggiunto il suo obiettivo. A dimostrazione del dettaglio è la sua lunga maglietta di colore azzurro mare, che nasconde due turgide sporgenze da far ammattire i followers.

Lo scatto ha subìto un’impennata di likes e commenti di approvazione del tipo: “DELIZIOSA“, “Sempre in forma e piena di motivazioni”, “Ti ha fatto bene questa acqua, sempre più bella” e persino un “Beato Boateng”.

