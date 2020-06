Tragedia all’alba, appartamento in fiamme: madre perde la vita

Una donna di 79 anni è morta questa mattina a Palermo in un incendio divampato all’interno di un appartamento, dove si trovava anche la figlia rimasta gravemente ustionata.

Tragedia alle prime luci dell’alba di questa mattina a Palermo, dove una donna di 79 anni è morta in un incendio divampato all’interno di un appartamento. È accaduto in via Pacinotti, nel quartiere Notarbartolo del capoluogo siciliano, intorno alle 5 del mattino. All’interno dell’abitazione si trovava anche la figlia della vittima, che è riuscita a sopravvivere, rimanendo gravemente ustionata. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed i Vigili del Fuoco con diverse squadre che hanno domato le fiamme. Nove agenti di polizia durante le operazioni sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale.

Palermo, tragedia alle prime luci dell’alba: donna muore in un incendio, gravemente ustionata la figlia

Una donna di 79 anni è morta questa mattina, domenica 14 giugno, in un incendio divampato in un appartamento di via Pacinotti, in zona Notarbartolo, a Palermo. Come riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima, Francesca Maria Acanfora, è rimasta intrappolata tra le fiamme che non le hanno lasciato scampo. All’interno dell’abitazione si trovava anche la figlia che è riuscita a lasciare la casa rimanendo, però, gravemente ustionata. La donna è stata portata in ospedale in codice giallo dallo staff medico del 118 che è giunto sul posto.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, allertati dai residenti allarmati per il fumo nelle scale, che hanno domato le fiamme. Nove agenti di polizia sono rimasti intossicati ed il personale sanitario li ha trasportati al Policlinico del capoluogo siciliano. Non sono ancora chiare le cause che abbiano scatenato il rogo. Tra le ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco che si sono occupati dei primi accertamenti, come riferisce Fanpage, ci sarebbero quella di un corto circuito all’impianto elettrico, ma anche quella di una sigaretta non spenta.

In via del tutto precauzionale, il palazzo è stato fatto evacuare per permettere ai pompieri di effettuare i controlli del caso e capire se l’edificio abbia subito danni strutturali.

