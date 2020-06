Presidenti delle Regioni, chi sono i più apprezzati: l’ultimo sondaggio

L’Istituto Demopolis ha effettuato un sondaggio per la trasmissione in onda su La 7 Otto e Mezzo: l’oggetto è stata l’opinione dei cittadini sui vari Presidenti di Regione a seguito dell’emergenza sanitaria.

L’Istituto Demopolis ha effettuato un sondaggio per la trasmissione Otto e Mezzo, in onda su La 7. L’obbiettivo, quello di comprendere l’opinione dei cittadini italiani circa i Governatori delle Regione in relazione alle loro capacità di gestire l’emergenza Covid-19.

I risultati sono stati davvero sorprendenti.

Sondaggio politico: i Presidenti delle Regioni più apprezzati dai cittadini

A balzare subito all’occhio è il fatto che la gestione dell’emergenza da parte delle realtà regionali, ha incrementato stima e fiducia della popolazione nei confronti dei Governatori. Ed infatti, questi ultimi hanno raggiunto il 51% dei consensi.

Ciò premesso, ora è possibile vedere nel dettaglio la “classifica”.

Sul gradino più alto del podio si piazza Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, con una percentuale bulgara del 75% di consensi. Poco più in basso Vincenzo De Luca Governatore della Campania, con il 62%. Terzo posto per Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna che convince il 60% dei suoi cittadini.

Il cucchiaio di legno, pari merito, va a Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia e ad Enrico Rossi della Toscana. Entrambi registrano il 54% dei consensi. Meno soddisfacenti i risultati ottenuti dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci che si accaparra “solo” il 53% delle approvazioni. Segue il Governatore dell’altra Isola Maggiore, la Sardegna, Christian Solinas con il 51%.

A deludere Giovanni Toti della Liguria, Nicola Zingaretti del Lazio, Jole Santelli della Calabria e Michele Emiliano della Puglia. Questi ultimi non riescono a strappare la maggioranza dei consensi ai propri concittadini. I loro indici di gradimento oscillano tra il 40 ed il 49 percento. Stesso discorso vale per il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.

Fanalino di coda Attilio Fontana governatore della Lombardia, una delle Regioni più colpite dal Covid ed Alberto Cirio del Piemonte, Regione seconda in termini di contagi. Idem il Presidente Luca Ceriscioli delle Marche.

Esclusi dal sondaggio quei Governatori di Regioni con popolazione inferiore al milione di abitanti.

Considerazioni sui risultati

È ben evidente che le Regioni ove si sono registrati i maggior numeri di contagio da Covid-19 abbiano registrato un calo dell’apprezzamento dei cittadini nei confronti dei propri Governatori. Attilio Fontana è l’esempio chiave.

Luca Zaia, di converso, ha registrato un aumento esponenziale dell’indice di gradimento. Nonostante la sua regione fosse tra i fuochi del Nord ed essendo stata colpita abbastanza violentemente dal virus, il suo operato e la sua gestione hanno convinto i veneti. Lo stesso dicasi per Vincenzo De Luca, il quale si sarebbe attivato repentinamente al fine di limitare ogni sorta di danno sia a livello sanitario, che economico predisponendo bonus ed incentivi.

Proprio grazie alla sua gestione avrebbe incontrato il favore dei campani che ha fatto schizzare il suoi indice di gradimento dal 37 al 62 percento.