Conturbante Wanda Nara, splendida e bellissima ogni volta di più. L’argentina dà ancora una volta dimostrazione di tutta la sua femminilità.

Wanda Nara è scintillante in tutta la sua prosperosità. La moglie di Mauro Icardi concede ancora una volta l’ennesimo scatto seducente, ben consapevole che così può fare il botto di ‘mi piace’ e di commenti positivi.

Perché Instagram è così: se sei una donna, ed anche bella, più ti scopri e più ottieni consensi. Ed è esattamente il caso della modella sudamericana, che ormai sa bene come fare per destreggiarsi sui social e conservare la notorietà. Sono in tante a fare come la signora Icardi. Ad esempio Belen Rodriguez e Sabrina Salerno, oltre a tutta quella pletora di starlette della televisione. Questo perché i social sono diventati un business nei loro casi. Queste pose sono comunque artificiali, non fatte perché