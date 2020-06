Il profilo Instagram di Anna Tatangelo da qualche ora non è più visibile ai followers e ai visitatori del social network

Primi mesi del 2020 davvero convulsi per Anna Tatangelo. L’anno si era aperto con una nuova crisi con Gigi D’Alessio, una crisi diventata poi insanabile che aveva portato alla rottura definitiva. Già poco prima dell’inizio della pandemia, Anna era tornata a vivere nel suo appartamento del rione Parioli, a Roma. Lì, aveva vissuto i primi difficili giorni dopo la separazione, trovando poi finalmente di nuovo la serenità con il passare dei giorni e cercando di vivere al meglio il periodo di isolamento. Della rottura tra lei e Gigi si è comunque continuato a parlare, adesso per fortuna è arrivata una bella notizia con la cantante ciociara in dolce attesa.

Anna Tatangelo, il profilo su Instagram è sotto attacco

Ma c’è qualcosa di strano in queste ore. Il riferimento è al suo profilo Instagram, sul quale non c’è al momento più nulla di visibile. Il profilo è ancora pubblico, dato che chiunque può accedervi da internet e non appare la dicitura profilo privato, ma sono spariti tutti i post e le stories. La cosa più probabile, dunque, è che il profilo sia finito sotto attacco da parte degli hackers.

Intanto, oltre a questo giallo da risolvere, c’è anche quello di una possibile nuova relazione per lei. I rumours riferiscono che potrebbe esserci un legame tra lei e Daniele Petricca, batterista della sua band. Al momento, si tratta solo di indiscrezioni, riferite da fonti a lei molto vicine. Si attendono sviluppi per capire se si tratta solo di voci o c’è del vero.

