Non abbiamo mai visto una Antonella Mosetti come adesso. Lei è bellissima ed incanta tutti con una posa capace di ammaliare i suoi tanti ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Desconectar ➰ Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 15 Giu 2020 alle ore 4:17 PDT

Tra i vip e le vip che più amano mantenere un contatto quotidiano con i rispettivi fans c’è Antonella Mosetti. La donna di spettacolo romana da parecchio tempo intrattiene i propri followers a suon di scatti prorompenti e conturbanti.

All’interno dei quali fare esplodere tutta la femminilità di cui è dotata. Ora la 44enne showgirl, madre dell’altrettanto apprezzata Asia Nuccetelli, mostra sé stessa in un momento di relax in casa. Vestita con soltanto un top e dei pantaloni scuri, la Mosetti si mostra con i capelli raccolti e con in bocca una sigaretta spenta. Un istante della sua quotidianità in cui appare perfettamente normale, come tanti di noi. Ma che lei riesce a rendere comunque particolare grazie alla avvenenza che la contraddistingue.

Antonella Mosetti, sigaretta in bocca e sguardo languido

Però, come molto spesso capita ad Antonella, non mancano i commenti di chi la critica. C’è chi se la prende con lei per queste pose che sono più proprie di una ragazzina anziché di una donna adulta. E chi la critica per quello che sembra un evidente abuso del bisturi. Specialmente sul volto la Mosetti appare sottoposta ad eccessivi ritocchi. Ma chi lavora nel mondo dello spettacolo deve fare tutto il possibile per preservare la propria immagine ed il suo aspetto.

Visualizza questo post su Instagram All in order 🌪 11/6/20 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 11 Giu 2020 alle ore 2:57 PDT