Belen Rodriguez, nuovo bikini per i follower, sommersa di like – FOTO

Belen Rodriguez non smette di ammaliare i fan con foto bellissime che la mostrano in tutta la sua bellezza.

La bella showgirl argentina Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una foto in cui è immersa nella natura: il panorama è bellissimo ma i follower hanno notato maggiormente un altro panorama, quello delle sue forme perfette. La showgirl indossa un bikini viola in uno scatto di profilo che mette in risalto soprattutto il suo lato B. A valanga sono arrivati i cuoricini di apprezzamento, oltre 300 mila, e quasi 3 mila commenti. Numeri che sono destinati a crescere per la splendida argentina.

Cosa c’è dietro la crisi tra Belen e Stefano De Martino

Dietro la crisi di coppia tra Belen e Stefano De Martino ci sarebbero Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez, rispettivamente mamma e sorella della showgirl argentina. Il conduttore di ‘Made in Sud’ si sarebbe allontanato dalla moglie a causa proprio dell’invadenza della famiglia di lei. E i parenti di Belen si sono trasferiti in Italia proprio per stare accanto a lei dopo la nascita del piccolo Santiago. A rivelarlo è Liberoquotidiano. A questo si aggiungerebbe il legame molto forte che lega Belen e Cecilia, da sempre inseparabili.

Una presenza costante sarebbe quella di Cecilia e Veronica, che avrebbe portato la coppia a litigare spesso.