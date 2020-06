Bonus cuneo fiscale e 100 euro in busta paga a giugno e luglio 2020

È stata approvata la Legge di conversione del Decreto n. 3/2020, che contiene il taglio al cuneo fiscale sulle retribuzioni del lavoro dipendente e assimilato e comprende il bonus Renzi



Dal 1 luglio 2020 il nuovo bonus in busta paga avrà un importo fino a 100 euro al mese e andrà a sostituire il Bonus Renzi di 80 euro. Il taglio al cuneo fiscale riguarda i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40 mila euro. Sono previsti due sistemi: il credito IRPEF in busta paga per i redditi fino a 28.000 euro e le detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 40.000 euro. L’ammontare del bonus sarà pari a 100 euro al mese per i lavoratori con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro. Per questi lavoratori, l’importo totale è di 600 euro in più; per i lavoratori con redditi fino a 24.600 euro l’aumento effettivo in busta paga è di 20 euro. L’aumento sarà maggiore per i redditi fino a 26.600 euro: per chi quindi che percepiva il bonus Renzi rimodulato in base al reddito.

LEGGI ANCHE -> Le partite Iva prime aiutate e solo dopo controllate dal Fisco

Il bonus non sarà riconosciuto a chi ha un reddito dai 28 ai 40 mila euro

Un aumento di 600 euro in busta paga, da luglio a dicembre, sarà invece riconosciuto ai lavoratori con redditi compresi tra 26.600 euro e 28.000 euro. Per i redditi compresi tra 28.001 e 35.000 euro, l’aumento sarà pari a 960 euro, mentre per chi ha redditi fino a 40.000 euro è stato introdotto un meccanismo a scalare, con importi ridotti all’aumentare del reddito. Il bonus non sarà dato per i redditi dai 28.000 euro e fino a 40.000 euro, anche se sarà riconosciuto nella forma di detrazione fiscale.

LEGGI ANCHE -> Turismo, impennata di prenotazioni ad agosto in una regione

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’importo della detrazione è di 600 euro per i redditi di 28 mila euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 mila euro.