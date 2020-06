Caso Guerrina Piscaglia, i Ris svelano la verità sulle ossa ritrovate

Caso Guerrina Piscaglia: i Ris di Roma hanno tolto il mistero sulle ossa ritrovate nella grotta della Tabussa a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo

Nei giorni scorsi era emersa la notizia delle ossa ritrovate nella grotta della Tabussa a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, da un gruppo di escursionisti nella caverna. Si era ipotizzato che questi resti, per via della vicinanza con i posti da cui era sparita Guerrina Piscaglia, potessero appartenere alla donna. Quest’ultima è scomparsa nel nulla il primo maggio 2014.

Un caso, per il quale al termine di processo padre Graziano (Gratien Alabi) è stato ritenuto responsabile dell’omicidio di Guerrina. Per questo l’uomo è stato condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione. Ciononostante il corpo della donna non è stato mi ritrovato. Così recentemente, con il ritrovamento delle suddette ossa, si erano riaccese le speranze dei familiari.

