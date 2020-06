Conte: “Rilanciamo l’Italia con le opposizioni”, ma Salvini: “Non ci ascolta”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato di voler coinvolgere le opposizioni nelle decisioni per il rilancio dell’Italia, ma per il leader della Lega Matteo Salvini loro non sono stati ascoltati

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato al termine dell’incontro con i sindacati a Villa Pamphilj. Queste le parole del premier. “Il Paese lo rilanciamo se lavoriamo tutti insieme, noi, voi, tutte le forze produttive e sociali, le migliori del Paese, anche le opposizioni“.

Un invito che sarà presto riproposto alle forze di opposizione. “Vi assicuro che dopo che concluderemo questa settimana insisterò testardamente per avere un confronto con i rappresentanti delle opposizioni” che hanno deciso di non prendere parte agli Stati Generali.

