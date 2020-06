Il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del vaccino.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo. I casi accertati sono più di 7,69 milioni mentre i decessi 428mila. I governi, per limitare la diffusione del virus, hanno adottato diverse misure come il lockdown e hanno imposto il distanziamento sociale e il divieto di assembramento. La maggior parte degli esperti ha un pensiero comune: il Covid-19 sparirà soltanto con il vaccino. In tantissimi laboratori di tutto il pianeta gli scienziati stanno cercando di ideare un vaccino per distruggere il nuovo virus. Il viceministro della salute nel Governo Conte II, Pierpaolo Sileri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di alcune tematiche interessanti.

Coronavirus, le parole di Sileri sul vaccino

Pierpaolo Sileri ha parlato ai microfoni di Radio 1. “Torniamo finalmente a respirare, la situazione va meglio. Anche dopo le riaperture, la paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci”. Nelle scorse settimane, infatti, c’erano diversi modelli matematici che suscitavano terrore tra la popolazione. “Serve un monitoraggio attento. Avere il vaccino contro il coronavirus consentirà di limitare i danni, è prematuro pensare di poterlo già avere a settembre, ma potrebbe arrivare per fine anno o inizio 2021″. Il viceministro della salute ha anche spiegato che il nostro paese non ha acquistato dosi di vaccino che non ci sono ma ha firmato un accordo con gli altri Paesi europei per continuare a sostenere la ricerca.

Alcuni infettivologi, da qualche giorno, stanno annunciando un indebolimento del Covid-19. Giorno dopo giorno ci sono sempre meno pazienti gravi.