Covid-19 Lombardia, Giulio Gallera ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto il punto sui tamponi positivi.

L’Italia sta ancora affrontando la minaccia coronavirus anche se il trend è in discesa da più di un mese. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile c’è stato un incremento di 303 pazienti, con il numero dei casi positivi salito a 237.290. I soggetti attualmente positivi sono 25.909 mentre i ricoveri in terapia intensiva ammontano a 207. Il virus continua a circolare velocemente in Lombardia: rispetto a ieri si contano 259 nuovi positivi. Questo dato è particolarmente interessante: nella regione settentrionale ci sono l’84% dei nuovi contagi registrati in tutto il Paese. Giulio Gallera, l’assessore welfare lombardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando i nuovi tamponi e tranquillizzando i cittadini.

Covid-19 Lombardia, le parole di Giulio Gallera

Secondo gli ultimi aggiornamenti, 109 dei 259 nuovi positivi registrati in Lombardia arrivano da controlli post test sierologici. Giulio Gallera ha così commentato il bollettino della sua regione. “La maggior parte dei casi risulta essere debolmente positivo. Questo elemento evidenzia la presenza di anticorpi e di tracce del virus la cui insorgenza risale però alle settimane precedenti”. L’assessore al welfare ha spiegato che sono state avviate importanti campagne di screening da aziende private. Gallera, qualche ora fa, ha cercato di difendersi dalle accuse. “Errori di comunicazione? Forse, ma sfido chiunque a vivere in trincea sotto il fuoco nemico“.

La Lombardia è la Regione italiana più colpita dal virus. Anche in queste settimane di inizio estate i casi positivi continuano a crescere.