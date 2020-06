Mercato, Napoli: De Laurentiis fissa il prezzo di Fabian e Koulibaly

De Laurentiis fissa il prezzo: non intende privarsi dei due gioielli, ma davanti ad un’offerta importante non esiterebbe a cederli con il loro consenso

Tirando le somme, ha fissato il prezzo, largamente, ma lo ha fatto. Alla domanda sul futuro dei due richiestissimi Fabian e Koulibaly, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto in maniera chiara al corriere dello sport. Fabian e Koulibaly hanno entrambi un contratto, lasciando intendere che non sono previsti ritocchi eventuali legati ad offerte da altre squadre. Poi, alla domanda sulla cedibilità ha fissato, di fatto il prezzo: “Non prendo in considerazione offerte da 60 milioni, ma se me ne offrono 100 ci penso…”. Una notizia che non farà piacere ai tifosi, per certi versi una conferma. Da tempo, soprattutto il difensore senegalese, sono in cima alle notizie di calcio mercato. Fu Ancelotti, a quanto pare, a bloccare il passaggio di Koulibaly allo United la scorsa estate.

De Laurentiis fissa il prezzo dei due gioielli

Tuttavia, mentre per Koulibaly i tempi sembrano maturi per incassare una grossa plusvalenza e investire, su Fabian il discorso potrebbe essere ancora prematuro. Il difensore ha 29 anni, difficile rifiutare un’offerta superiore ai 60 milioni. Su Fabian, invece, c’è l’occhio attento delle spagnole ma l’età consente al Napoli di poter temporeggiare. Intanto il patron ha anche di fatto confermato che tra Callejon e il Napoli le strade sembrano lontane. Il produttore ha parlato di offerta con un piccolo ritocco economico alla quale ancora oggi l’agente non ha dato risposta.

Probabile che le strade si separeranno dopo questo finale estivo, covid permettendo. Tornando a Koulibaly, il giocatore piace a mezzo mondo. In Premier potrebbe trovare un acquirente in grado di soddisfare tutti. C’è lo United sempre ma Klopp sogna un un muro insuperabile formato dalla coppia Koulibaly-Van Dijk.