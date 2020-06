Duplice omicidio a Delia: uccisi due fratelli 70enni

Nel 1990 ci fu l’omicidio di un terzo fratello, ucciso in un agguato, allʼinizio della guerra di mafia in quelle terre siciliane

Ieri notte nei pressi di Delia, in provincia di Caltanissetta, sono stati rinvenuti i cadaveri di due fratelli: Filippo e Calogero La Monaca, che erano imprenditori agricoli originari di Canicattì, in provincia di Agrigento. La macabra scoperta è avvenuta ieri nei pressi di un cascinale in contrada Deliella. Uno dei due corpi delle due vittime era all’interno di un casolare mentre l’altro, in parte carbonizzato, era sotto un’auto. Da quanto appreso da fonti investigative, a poca distanza dai due cadaveri sono state trovate delle pietre macchiate di sangue, che sono state forse usate per compiere il duplice omicidio dei due fratelli 70enni. Gli investigatori sono risaliti alla loro identità attraverso l’auto intestata a uno dei due.

Nel 1990 ci fu l’omicidio di un terzo fratello delle due vittime di ieri notte

I carabinieri stanno, in queste ore, analizzando la vita familiare dei due fratelli 70enni.

Un terzo fratello, Antonino, di 49 anni, fu ucciso anche lui in un agguato il 27 dicembre 1990, all’inizio di quella che era la guerra di mafia in quella zona in quegli anni.