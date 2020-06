Election day, via libera alla Camera: la parola al Senato

In quest’unica giornata di voto gli italiani saranno chiamati a esprimere il proprio voto, fra le altre cose, sulle suppletive in Parlamento. In questo momento i seggi vacanti sono dal 18 marzo quello del Senato del collegio 3 della Sardegna a cui potrebbe aggiungersi quella del collegio 9 del Veneto lasciato vuoto dalla scomparsa ieri del senatore Stefano Bertacco di Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda le regioni, l’emergenza coronavirus ha inevitabilmente prolungato di tre mesi la durata in carica nei consigli regionali. A partire dal 6 settembre quindi potranno svolgersi le elezioni per il rinnovo dei consigli di Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. I cittadini potrebbero inoltre essere chiamati nella stessa data anche al rinnovo dei consigli comunali e provinciali. Per quanto riguarda il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature il decreto stabilisce che, a causa dell’emergenza sanitaria, vengano ridotte di un terzo. Infine la votazione del referendum costituzionale sulla diminuzione dei numeri dei parlamentari è quella che ha fatto nascere maggiori polemiche durante l’esame del decreto.