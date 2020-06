Elena Santarelli e il suo buongiorno elegantissimo – FOTO

Elena Santarelli augura ai suoi follower un buon lunedì. Per la donna l’eleganza è sempre al primo posto. “Stupenda Ele” scrivono i suoi fan

Per Elena Santarelli inizia la settimana nel migliore dei modi. La showgirl piena di energia è pronta a salire sul palco di Italia Sarai, programma in onda su rai 1 condotto da Marco Liorni. In un look elegantissimo augura il buongiorno ai suoi fan che la seguono in tutto e sono molto interessati alla sua vita pubblica e privata.

Elena Santarelli con un look total brown