Emma Marrone, la foto da infarto: body e stesa sul pavimento

Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Nonostante la lunga lotta contro il tumore, con ben 3 operazioni chirurgiche alle spalle, la 36enne è sempre più bella e il suo fantastico sorriso conquista i fan giorno dopo giorno. Qualche giorno fa la cantante svelò a tutti una notizia straordinaria: “Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento: dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente”. Nel giorno del suo 36° compleanno, Emma decise di fare un regalo ai fan pubblicando uno scatto su Instagram da capogiro.

Lo scatto in body di Emma Marrone

Lo scorso 25 maggio Emma Marrone condivise su Instagram uno scatto da capogiro mettendo in primissimo piano la sua bellezza e le sue ‘curve’. La classe ’84 accompagnò la fotografia con una didascalia fantastica. Nel lungo messaggio, a convincere tutti è un passaggio in particolare. “Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille“. L’immagine ha collezionato più di 362mila likes e numerosissimi commenti: i follower hanno letteralmente inondato il post di complimenti e di elogi.

Nella giornata di ieri, invece, Emma condivise un post per svelare a tutti cosa stava facendo: l’artista ha trascorso una bella giornata a contatto con la natura.