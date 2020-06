La Casa di Carta, in arrivo la stagione 5. Tutte le anticipazioni

La Casa di Carta. La popolarissima serie spagnola targata Netflix si avvia alla produzione della quinta stagione. Potrebbe non essere l’ultima

E’ stata rilasciata su Netflix la quarta stagione de La Casa di Carta solo poche settimane fa e già gli appassionati sono affamati di nuove puntate. Non fa che spopolare la serie tv spagnola più amata nel mondo. Grande successo per questa produzione che ha battuto tutti i record, soprattutto se si considera che ci troviamo di fronte ad un’opera che non è in lingua inglese.

Nessuno si aspettava tutta questa popolarità. All’inizio erano state commissionate solo due stagioni. Le avventure de Il Professore e la sua banda di complici dovevano arrestarsi là. Invece siamo di fronte all’ennesimo capitolo di questa saga che non smette di sbalordire a furia di colpi di scena. E’ il il regista della serie, Jesús Colmenar, a confermare la ripresa del lavoro. Durante il Festival Internazionale del Cinema di Almería ha riferito che potrebbe esserci uno spin-off su uno dei protagonisti. “Non posso dire quale dei protagonisti riguarderà, mi costerebbe la vita.”

La Casa di Carta: dove eravamo rimasti

Non si hanno ancora notizie certe sulla nuova stagione. Quello che si sa è che ha subito rallenamenti a causa ovviamente della pandemia da Coronavirus. Non è possibile nemmeno fare grandi ipotesi sull’evoluzione della trama dati i grandi stravolgimenti a cui siamo stati abituati durante l’evolversi della storia. Nonostante si voglia lasciare un’impronta marcatamente spagnola, è possibile che ci sarà un’aria più internazionale coinvolgendo set in altri paesi. Non sarebbe nemmeno la prima volta. Spesso la location è stata spostata in Italia, Filippine o Sud America.

Come uscirà il gruppo dalla Banca di Spagna? Che fine farà il Professore? Che relazione ha Alicia con Berlino?

Dove abbiamo lasciato i nostri eroi? Lisbona era stata liberata e si è unita al resto del gruppo dentro la Banca di Spagna. Alice Sierra tiene in pugno il Professore, stanandolo dal suo nascondiglio segreto. Nairobi, uno dei personaggi più amati, muore per mani di Gandìa. Uno dei leit motiv della serie è proprio quello delle morti improvvise dei personaggi protagonisti, lasciando il pubblico sgomento ed incredulo. Come ne Il trono di Spade, la regola d’oro è mai affezionarsi ai protagonisti. Ne La Casa di Carta abbiamo visto andarsene Oslo, Mosca e Berlino prima della carismatica Nairobi.

La data prevista per l’uscita delle nuova stagione è tra aprile e giugno 2021, sempre sulla piattaforma streaming Netflix. A quanto pare è stata ordinata anche una sesta parte.

