Da oltre oceano giungono in Europa sempre sfide al limite dell’inverosimile. L’ultima in ordine di tempo ci arriva ad opera del responsabile di una grossa azienda con sede in Texas, la Muenster Milling. Mitch Felderhoff, amministratore delegato dell’azienda, ha deciso di mangiare ad inizio 2020 per un mese intero solo cibo per cani e polli, alimenti prodotti interamente dalla sua azienda, spiegando poi anche i motivi di tale scelta bizzarra.

L’azienda infatti produce alimenti di alta qualità per animali d’allevamento e da cortile. L’intento dell’uomo era quello di dimostrare quanto i mangimi fossero gradevolmente buoni anche per gli umani.

Che effetti ha sul corpo un’alimentazione basata solo su cibo per animali?

Felderhoff ha documentato anche con una serie di video la sia impresa e ha ammesso ripetutamente che non è stato affatto facile. “Il cibo per cani non è facile da mangiare. Ha un forte odore” – ha detto Mitch che ha raccontato con grande onestà l’avventura. “Durante la prima settimana, i primi quattro giorni sono stati davvero difficili. Non mi sentivo bene. Una delle cose che ho fatto di fondamentale importanza è stata quella di impormi il digiuno intermittente“.

Dopo questo inizio difficile caratterizzato da nausee intensa e mal di pancia, alla terza settimana l’uomo si è trovato molto meglio, si è abituato al gusto del cibo per animali. In uno dei video che mostrano questa insolita sfida, Felderhoff afferma di sentirsi molto bene, “con l’eccezione di sentire la mancanza del sapore del cibo per umani”.

Molte persone e giornalisti hanno chiesto a Felderhoff se consiglia a qualcun altro di provare l’esperimento ma l’amministratore delegato asserisce con fermezza: la sua risposta è assolutamente negativa ma sentiva di dover mostrare ai clienti della sua azienda la qualità della materia utilizzata e la dedizione di tutta la squadra. Operazione di marketing? Certamente, ma un’operazione ben riuscita.