La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 15 giugno

La Protezione Civile ha pubblicato nel pomeriggio l’aggiornamento del bollettino e della mappa regione per regione dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

Prosegue l’allentamento dell’epidemia da coronavirus che ha messo in ginocchio per mesi il nostro Paese. A confermarlo sono i dati riportati oggi nel consueto bollettino della Protezione Civile pubblicato nel pomeriggio. Stando alla nota scendono ancora i soggetti attualmente positivi ed i pazienti le cui condizioni hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva. Parallelamente si registra ancora un significativo aumento delle persone guarite, oggi oltre le 177mila unità.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 15 giugno, 26 decessi da ieri

Nuovo aggiornamento della situazione dell’epidemia da coronavirus in Italia. A fornire il bollettino, come di consueto, è stato il Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito con un comunicato. Stando alla nota di oggi, lunedì 15 giugno, i casi risultati positivi dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 237.290, ossia 303 unità in più rispetto alla giornata di ieri. Di questi, risultano essere attualmente positivi 25.909 soggetti, cioè a dire 365 in meno di ieri. In calo anche i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali: 207 in totale e 2 in meno nelle ultime 24 ore.

Come riferito dal comunicato della Protezione Civile, le persone guarite salgono ancora con una crescita di 640 soggetti che portano il totale a 177.010. Infine si aggrava ancora il bilancio delle vittime: 26 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno fatto salire il totale a 34.371.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 15 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 91.917 – 16.457 – 59.484;

– Piemonte – 31.061– 4.012 – 24.445;

– Emilia Romagna – 28.084 – 4.207– 22.377;

– Veneto – 19.220 – 1.978 – 16.487;

– Toscana – 10.188 – 1.088 – 8.611;

– Liguria – 9.887 – 1.525 – 8.116;

– Lazio – 7.958 – 811 – 5.855;

– Marche – 6.762 – 993 – 5.152;

– Campania – 4.613 – 430 – 3.894;

– Puglia – 4.516 – 534 – 3.572;

– Trento – 4.448 – 465 – 3.917;

– Sicilia – 3.458 – 280 – 2.373;

– Friuli Venezia Giulia – 3.296 – 343 – 2.854;

– Abruzzo – 3.279 – 456 – 2.337;

– Bolzano – 2.611 – 292 – 2.225;

– Umbria – 1.436 – 77 – 1.341;

– Sardegna – 1.363 – 132 – 1.198;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.040;

– Calabria – 1.162 – 97 – 1.028;

– Molise – 439 – 23 – 346;

– Basilicata – 401 – 27 –363.

Come si evince dalla mappa non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore a Bolzano ed in dodici regioni della Penisola. Zero nuovi contagi, invece, a Bolzano ed in otto regioni.

