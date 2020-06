Mara Venier , esultanza totale sui social, il Motivo – FOTO

Mara Venier è una grande professionista, una signora della tv, une veterana del piccolo schermo. Festeggia su Instagram i risultati ottenuti

La presentatrice Mara Venier sa benissimo che la fortuna (o la sfortuna) di un programma è dovuta essenzialmente al pubblico. Sono le persone a casa che hanno il potere nelle loro mani. Il telecomando è lo scettro di decisione.

Domenica In, il contenitore televisivo della domenica pomeriggio sulla rete ammiraglia della Rai, si conferma campione di ascolti. La zia Mara quindi, orgogliosa delle fatiche compiute, ringrazia di cuore su Instagram chi l’ha sostenuta e promossa campionessa di share: “Grazie a tutti, un abbraccio amici di Instagram” – scrive su un post.

Mara Venier, un anno difficile ma tante soddisfazioni

Non è stato un anno facile per nessuno questo 2020, in particolare per la conduttrice storica della Rai. Innanzitutto il Coronavirus ha segnato un cambio repentino di programmazione, riassestamento dello studio, conformazione diversa per la partecipazione degli ospiti, spesso non presenti fisicamente ma in collegamento da lontano via web.

Anche le condizioni di salute del marito Nicola Carraro, produttore cinematografico, le hanno causato preoccupazioni. L’uomo si trovava a Santo Domingo qualche mese fa dove è si è ammalato di una polmonite molto grave. Ha dovuto trascorrere diverso tempo in ospedale, lontano dall’Italia. Adesso è a casa e gode di ottima salute.

Poi l’incidente casalingo che l’ha vista coinvolta. Una caduta rovinosa ha causato a Mara Venier la frattura della gamba costringendola all’immobilità e al rallentamento dei movimenti.

Come si consola super Mara? Semplicemente con l’affetto del suo amato pubblico e l’amore incondizionato di un piccolo ometto, il nipotino Claudio, figlio del suo secondo genito.

I fan l’acclamano sempre di più e le scrivono: “Sei veramente fantastica, un grande abbraccio”, “Sei una persona umile e bravissima, nel tuo lavoro ci metti il cuore e noi lo vediamo. Te lo meriti”, “Grazie a te Mara che ci tieni compagnia, sei una grande Donna con la D maiuscola.”

