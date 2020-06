Ornella Muti, la FOTO da giovane con Alberto Sordi commuove il web

Ornella Muti ha condiviso una foto insieme ad Alberto Sordi di quando era giovane nel giorno in cui si ricorda il maestro di cinema che oggi avrebbe compiuto 100 anni.

Oggi ricorre il centenario dalla nascita del grande Alberto Sordi. Ornella Muti ha voluto ricordarlo con un post su Instagram in cui ci sono entrambi, probabilmente, durante le riprese di uno dei film del grande attore e regista romano scomparso nel 2003. Uno degli hashtag è #vacanzenatale e quindi si tratterebbe del film del 1991, diretto dal regista Enrico Oldoini, ‘Vacanze di Natale ’91’. Il resto della didascalia alla foto è: “Happy Birthday 🎂Alberto Sordi @ornellamuti #ornellamuti #albertosordi #vacanzenatale”.

Il bacio tra Ornella Muti e Renato Pozzetto

Due giorni fa, l’attrice ha pubblicato su Instagram un video in cui è insieme al collega Renato Pozzetto, nella celebre scena del bacio dei film che li vede entrambi protagonisti, ‘Bonnie e Clyde all’italiana’ diretto dal regista Steno nel 1982. Di seguito la didascalia al video della Muti: “Remember this scene from the movie 🎥 🍿…?????? Vi ricordate questo film e questa scena…….? #ornellamuti #renatopozzetto #bonnieandclyde #allitaliana #naikerivelli #dietrolequinte #italia #milano #storiadelcinema #italiano”.

Sempre bella oltre che brava l’attrice Ornella Muti.