Pamela prati: il tramonto “vedo e non vedo “, che spettacolo – Foto

Pamela Prati fa sognare i fans con una foto scattata al tramonto: vestaglia bianca e trasparente e il corpo perfetto incanta tutti, foto.

Di spalle, con il mare davanti e un tramonto mozzafiato, Pamela Prati si lascia immortalare mentre indossa una vestaglia bianca trasparente dalla quale s’intravedono le sue curve assolutamente perfette.

“I tramonti sono così belli che sembra quasi come se stessimo guardando attraverso le porte del Paradiso”, scrive la showgirl nella didascalia che accompagna la foto spettacolare per l’incredibile panorama che offre sia con il suo fisico, sempre in perfetta forma che con il panorama naturale che ha davanti.

Pamela Prati spettacolare al tramonto: fan impazziti

Visualizza questo post su Instagram have a nice Sunday🌺 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 14 Giu 2020 alle ore 4:12 PDT

Nella foto che vedete qui in alto, invece, la Prati sfoggia una posa da vera diva. Capelli raccolti in un turbante, occhiali da sole e gambe che coprono il seno della showgirl che, a 61 anni, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Ad esaltare i suoi fans sono sia gli uomini, ma anche le donne.

“Pamela, indiscutibile bellezza vera naturale ed è anche simpatica saggia ed intelligente…moooolto intelligente”, ha scritto una signora a cui la stessa Prati ha risposto con un “grazie tesoro”.



I complimenti per la showgirl non finiscono qui. “Meravigliosa! Sei una Donna di grande classe e fascino”, “un tramonto stupendo come te”, “Non lo guardare tanto non è bello come te“, “Ci sono tramonti unici che non tramontano mai”.

Visualizza questo post su Instagram Buon inizio settimana a tutti🌺 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 15 Giu 2020 alle ore 3:26 PDT

Anche con un look più elegante, il risultato non cambia. La Prati conquista puntualmente tantissimi complimenti sfoggiando la sua bellezza senza tempo.