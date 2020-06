Romina Power, la FOTO da giovane insieme alla grande attrice. L’ex moglie di Al Bano Carrisi è sempre molto attiva sul suo Instagram

Romina Power è una delle donne più amate d’Italia. Con la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi ha fatto sognare il mondo: un amore nato quando erano due ragazzini, che si è trasformato in qualcosa di importante come la musica che condividono ancora oggi. Ma anche un matrimonio e dei meravigliosi figli che amano più di ogni altra cosa al mondo.

Romina Power e il ricordo di Anna Magnani

Romina ha una vita piena e ricca di soddisfazioni, nella vita ha conosciuto tante persone e sul suo profilo Instagram racconta sempre aneddoti e incontri che in qualche modo l’hanno segnata. Oggi ha voluto ricordare il suo incontro con Anna Magnani, avvenuto negli anni 60. L’attrice era molto ammirata nel mondo del teatro. Romina nella sua lunga vita ha conosciuto tante persone e ha spesso sottolineato che ognuno, in qualche modo, ha lasciato un segno. Anche se si è trattato di una meteora. Romina è sempre stata una donna di cuore e lo ha dimostrato tantissime volte, in particolar modo con i suoi sentimenti mai assopiti del tutto per l’ex marito Al Bano.

I due si sono lasciati più di vent’anni fa, qualche anno dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi che ha provocato una ferita anche al loro matrimonio. Le loro opinioni differenti sulla situazione è stato uno dei motivi che ha portato i due a separarsi una volta e per tutte.