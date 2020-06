Sushi, il pericolo delle foglie di alga. Cosa bisogna sapere

Sushi, attenzione alle foglie di alga. Esse possono essere un pericolo poiché spesso sono contaminate da metalli pesanti. Cosa bisogna sapere

Sono molti gli amanti del sushi. Soprattutto tra i giovani è diventata una moda degli ultimi tempi. Ma attenzione alle foglie di alga nori, quelle che circondano il riso e altri ingredienti nel famoso Maki Sushi. Esse spesso sono contaminate da materiali pesanti e sostanze inquinanti. L’Ufficio federale tedesco per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare ha lanciato l’allarme in seguito ad un test effettuato su un vasto campione di alghe secche.

Sushi, il pericolo delle foglie di alga nori

Dalla ricerca è emerso che all’interno delle foglie di alghe secche analizzate, 165 campioni per l’esattezza, ci sono metalli come: Il cadmio, il piombo, l’arsenico, l’alluminio, l’uranio, lo iodio. In particolare quest’ultimo è nocivo alla nostra salute. Un eccesso di iodio può essere pericoloso per la tiroide. Oltre il 75% dei campioni di alghe analizzate presentava un contenuto di iodio di oltre 20 milligrammi per chilogrammo di alghe. Il BfR tedesco raccomanda invece solo una quantità massima di 0,5 milligrammi di iodio al giorno, dato che un eccesso di questo oligoelemento può causare malfunzionamento della tiroide. Secondo gli esperti dovrebbero essere riportati avvisi sui prodotti che hanno un pari o un maggiore contenuto di iodio. Tuttavia, questi avvertimenti e le corrette informazioni per i consumatori mancavano nell’8% dei campioni di alghe.

I ricercatori consigliano di acquistare solo confezioni di alghe in cui è indicato chiaramente il contenuto di iodio e la quantità massima da consumare. Tale attenzione, per soggetti più a rischio, potrebbe contenere un pericolo molto elevato.