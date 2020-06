Edoardo Ziello, parlamentare Leghista, è stato accusato di diffondere fake news. Nel mirino la foto di un anziano, immortalato alla stazione di Rogoredo.

“Queste ingiustizie fanno male al cuore” è il commento di Edoardo Ziello, che accompagna la foto di un anziano seduto su una panchina, alla stazione di Rogoredo. Il post, che denuncia una presunta ingiustizia sociale, descrive il “62enne italiano” come un uomo affetto da Coronavirus, che, al suo ritorno a casa, avrebbe trovato il suo piccolo monolocale occupato. “Adesso vive così” afferma Ziello, suscitando l’indignazione popolare. Ma possiamo davvero fidarci di quanto pubblicato su un social da quella che -a rigor di logica- dovrebbe essere un’autorità? L’assessore all’Urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran, ritiene di no, e proprio per questo ha lanciato un appello.

Fake News: l’appello di Pierfrancesco Maran

“Aiutateci a verificare questa storia!”: così esordisce Maran, ma la sua sembra tutt’altro che una neutra richiesta di verifiche. Sottesa all’appello c’è infatti una ben poco velata critica all’atteggiamento di Ziello, che pare aver usato la foto casuale di un anziano per diffondere fake news a fini politici. L’Aler (l’agenzia che gestisce la concessione delle case popolari), il Comune e la polizia ferroviaria che staziona a Rogoredo hanno cercato l’anziano in lungo e in largo, per offrirgli sostentamento e per verificare la fondatezza di quanto sostenuto dal parlamentare. Neanche a dirlo, dell’uomo sembra essere scomparsa ogni traccia. Maran ha deciso allora di contattare lo stesso Ziello, ma non ha ottenuto nulla se non un eloquente silenzio. “Non ha mai risposto alle domande di chiarimenti” afferma l’assessore.

Help: Aiutateci a verificare questa storia!Questo post ha superato le 4mila condivisioni e, a quanto abbiamo appurato,… Gepostet von Pierfrancesco Maran am Montag, 15. Juni 2020

La vicenda lascia ben pensare. La speranza è di avere presto ulteriori notizie, che dicano chi ha ragione e chi ha torto in quella è ormai a tutti gli effetti una contesa politica.

