Al Bano Carrisi: retroscena sulla scomparsa di Ylenia

Al Bano torna a parlare della scomparsa della sua primogenita Ylenia. “Sono stato accusato di aver organizzato tutto”

Al Bano Carrisi è ritornato sotto i riflettori dopo la recente scomparsa della madre Jolanda e questo ha fatto inevitabilmente riemergere la dolorosa questione della morte della figlia primogenita nata dal matrimonio con Romina Power. L’uomo, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che, in un certo senso, ha sempre saputo cosa è successo a Ylenia, confidando un clamoroso retroscena riguardante la sua scomparsa.

La sua indiscussa notorietà negli anni lo ha sempre reso vulnerabile ai numerosi seguaci sia nel bene che nel male, senza possibilità di nascondere aspetti vulnerabili della sua vita privata. Durante l’intervista Al Bano ha rivelato un retroscena però ancora mai conosciuto alla stampa.

“Ricordo che dopo poco la scomparsa di Ylenia, un inviato di un noto telegiornale non faceva altro che sostenere che io avessi sequestrato mia figlia in casa e la sfruttassi per farmi pubblicità” ha rivelato Al Bano Carrisi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia. “Questo, dopo quello che mi aveva detto, pretendeva pure che io gli concedessi un’intervista”.

Al Bano Carrisi torna a parlare anche della gaffe dei dinosauri a Domenica In: “Era una battuta”

Durante l’intervista Al Bano Carrisi ha voluto anche ritornare sulla gaffe successa a maggio durante Domenica In. Aveva infatti dichiarato che “l’uomo avrebbe distrutto il Coronavirus così come aveva fatto con i dinosauri in passato”.

“La frase che ho detto da Mara Venier era chiaramente una battuta” ha rivelato Al Bano sulla gaffe dei dinosauri. “Anche se devo ammettere che ad Altamura sono presenti delle impronte di quei bestioni” ha proseguito il cantante. “Non escludo che a breve ci siano nuove scoperte a riguardo”, ha precisato.

