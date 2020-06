Anna Tatangelo cancella tutti le foto su Instagram, svelato il motivo

Anna Tatangelo ha deciso di cambiare in modo drastico il suo look: lei, che è sempre stata mora, è diventata bionda. Tra i cambiamenti drastici di questo periodo non c’è solo il suo nuovo look, ma anche un’inaspettata pausa dai social.

Anna Tatangelo, il profilo Instagram improvvisamente in black out: il motivo

Anna ha salutato tutti i suoi followers su Instagram, che si sono chiesti come mai si fosse spinta a tanto. Il profilo non è stato cancellato, ma congelato per un po’ di tempo. Si prenderà un po’ di tempo per se stessa per sperimentare e fare nuova musica. Non è la prima volta che Anna sorprende i suoi followers e ora tutti i fans della cantante si aspettano un nuovo pezzo per l’estate. Dunque, riguardo i segnali che ha lasciato Anna sul profilo poco prima di disattivarsi, i fans non hanno dubbi: lo ha fatto per concentrarsi solo sulla musica, che da sempre è la sua più grande passione. La rottura con Gigi D’Alessio ha provocato un grande cambiamento nella sua vita e come sanno tutti, quando una donna vuole cambiare comincia dai capelli. Dunque: adesso è single, bionda e pronta a cominciare con della nuova musica.

Se Anna dovesse tornare con una hit per l’estate sarebbe una bella novità e i fans cominciano a sperarci più del dovuto. Purtroppo, però, non possiamo saperne di più fino al suo ritorno sui social: non ci resta che aspettare.