Real Madrid e Barcellona sarebbero ancora interessate al difensore della Juventus Matthijs de Ligt, arrivato a Torino nello scorso calciomercato estivo.

La Juventus domani affronterà il Napoli nella finale di Coppa Italia che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Mentre gli uomini di Sarri stanno preparando la partita per cercare di portare a casa il primo trofeo della stagione, la dirigenza è impegnata in ottica calciomercato in vista della prossima stagione. In merito si susseguono le indiscrezioni sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quelle in uscita. L’ultima è relativa all’interesse di Barcellona e Real Madrid per il difensore bianconero Matthijs de Ligt, arrivato a Torino la scorsa estate per una cifra complessiva di oltre 85 milioni di euro.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, nel mirino un attaccante del Napoli: a breve un incontro

Calciomercato Juventus: il Real Madrid pronto ad un’offerta monstre per il difensore Matthijs de Ligt

Il giovane difensore della Juventus, Matthijs de Ligt rimane nel mirino di diverse società. Il giocatore olandese, messosi in mostra con l’Ajax, è stato l’acquisto più oneroso dello scorso calciomercato estivo bianconero. Per assicurarsi le prestazioni di de Ligt, difatti, la Vecchia Signora ha versato nelle casse del club olandese 75 milioni di euro a cui se ne aggiungono 10,5 di oneri accessori. Già da prima di sbarcare a Torino, al calciatore si erano interessati diversi top club come Barcellona e Real Madrid.

Stando a quanto riporta il portale spagnolo Don Balon, l’interesse dei due club della Liga non si è affievolito e sarebbero pronte a tornare all’attacco. I blaugrana, nelle scorse settimane, avevano provato ad inserire De Ligt nella trattativa in corso per Arthur che vede coinvolto anche il centrocampista bianconero Miralem Pjanic. La Juve, però, ha declinato la proposta blindando il difensore classe 1999. Anche i Blancos, secondo Don Balon, punterebbero forte sul centrale ex Ajax che sarebbe stato individuato come l’erede ideale di Sergio Ramos, che potrebbe lasciare il Real nell’estate del 2021. All’addio del capitano spagnolo si aggiungerebbe anche Eder Militao, arrivato a Madrid a luglio dello scorso anno, non avrebbe convinto appieno.

Per convincere la Juventus e portare il giocatore alla corte di Zidane il prossimo anno, la dirigenza delle Merengues sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta monstre da 120 milioni di euro, 30 in meno rispetto a quelli previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di De Ligt. La cifra della clausola, però, può salire in base alle vittorie di squadra.

Leggi anche —> Coppa Italia, mercoledì la finale: statistiche e curiosità su Juventus-Napoli

De Ligt non sarebbe l’unico obiettivo Juve del Real, dato che nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno a Madrid di Cristiano Ronaldo.