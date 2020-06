Calendario Maya: l’Apocalisse è vicina | La rilettura fa paura

Secondo un presento scienziato in base alla sua nuova interpretazione l’Apocalisse secondo il calendario Maya sarebbe vicina. Mancherebbero solo pochi giorni

Un 2020 nefasto senza dubbio a causa dell’emergenza coronavirus che potrebbe rivelarsi ancora più buio e nero. Il motivo arriva dalla rilettura del calendario Maya. Secondo le interpretazioni che erano circolate diverse anni fa la fine del mondo sarebbe dovuta avvenire il 21 dicembre 2012.

Come la storia ha dimostrato così non è stato. E secondo la teoria che gira sul web in queste ore, ci sarebbe una seconda lettura che metterebbe in guardia tutti. È la nuova teoria sulla profezia dell’antica civiltà mesoamericana.

Mancherebbero davvero pochi giorni all’Apocalisse. Il 21 giugno, secondo il nuovo calcolo del calendario Maya, arriverà la fine del mondo. Queste le affermazioni del presunto scienziato Paolo Tagaloguin che ha prognosticato questa nuova data.

Calendario Maya e la nuova Apocalisse, bufala o intuizione?

“Secondo il calendario Giuliano – ha scritto lo scienziato Paolo Tagaloguin in alcuni tweet poi cancellati – tecnicamente siamo adesso nel 2012”.

La ridefinizione della data, dal 2012 al 2020 sarebbe giustificata dalla sbagliata interpretazione dal passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano, introdotto nel 1582. Questo ha “cancellato” 11 giorni dell’anno, che sommati tra loro danno otto anni di scarto.

Tutti i tweet diffusi da Paolo Tagaloguin sono stati prontamente cancellati e il suo account è stato rimosso. Nonostante questo la sua teoria continua a girare e rigirare sul web. In America, soprattutto, sconquassata dall’emergenza sanitaria da coronavirus, dalle rivolte per il razzismo scatenate dopo la morte di George Floyd e la crisi economica senza precedenti, pare come un macigno che precipita sulla testa degli americani.

Per i complottisti questi non sono altro che i segnali della fine del mondo. Per tantissimi, invece, questa non è altro che una bufala.

Nonostante questo tutto i principali media continua a riportarla. A questo punto la certezza l’avremo solo tra qualche giorno, tocca solo aspettare.