Cecilia Rodriguez: abbassa la camicia e mostra il di dietro, che panorama – FOTO

Cecilia Rodriguez, al lago con il fidanzato Ignazio Moser e la famiglia, abbassa la camicia e mostra il di dietro ai fans. Panorama mozzafiato, foto.

Cecilia Rodriguez è uno spettacolo della natura. La sorella di Belen incanta tutti ed, esattamente come la sorella, lascia tutti senza parole ogni volta che mostra il fisico perfetto che le ha donato la natura e che lei allena quotidianamente. In vacanza sul Lago di Como con il fidanzato Ignazio Moser con cui ha trascorso l’intera quarantena, con i genitori, il fratello Jeremias, la sorella Belen, il nipote Santiago e qualche amico, Cecilia ha mostrato l’incredibile paesaggio naturale in cui ha soggiornato, aggiungendo un dettaglio che ha fatto impazzire i fans ovvero il lato B assolutamente perfetto.

Cecilia Rodriguez, il lato B perfetto ruba la scena al Lago di Como: boom di like

Il lato B di Cecilia Rodriguez è uno spettacolo della natura. E’ questo uno dei tanti commenti che i fans stanno lasciando sotto uno degli ultimi post della sorella di Belen che, abbassando la camicia, resta con costume ipnotizzando tutti i suoi fans. Avete voglia di ammirare il di dietro della piccola di casa Rodriguez? Cliccate su successivo.