Coronavirus e giovani: l’inquietante scoperta degli esperti

Anche se l’età media dei decessi per Coronavirus sta aumentando, alcuni esperti si sono scontrati con un dato non trascurabile. Allarme per i giovani, sempre più esposti al contagio.

Fino a qualche mese fa i giovani -ed in particolare gli adolescenti- erano stati etichettati come i meno esposti al rischio di Coronavirus. Il numero di adolescenti positivi è stato per molto tempo quasi nullo e tanta sorpresa suscitò l’inaspettata morte di un uomo sui trent’anni. Difficilmente i giovani erano visti come soggetti a rischio. Oggi questo trend sembra essersi invertito. Lo annunciano gli esperti, che paiono aver registrato un boom di contagi tra i giovani e soprattutto tra i millennials.

Coronavirus, contagi in aumento tra i giovani: qual’è la causa?

Oltre il 44% dei nuovi contagi per Coronavirus riguarda individui di età non superiore a 34 anni, contro il 29% di alcune settimane fa. La notizia arriva direttamente dalla California. “È sorprendente un cambiamento così forte” afferma George Lemp, epidemiologo della University of California. “Ma questo improvviso boom di casi potrebbe essere in parte anche dovuto alla maggiore disponibilità di test” ha aggiunto poi. Un’altra ipotesi piuttosto gettonata è quella della ripresa della movida, che in Italia sembra star procedendo ormai senza freni. Basta fare un giro a Trastevere, cuore pulsante della vita notturna romana, per rendersene conto.

Attenzione però: l’aumento di contagi tra i giovani non implica un aumento dei decessi per Coronavirus. Pare infatti che il tasso di sopravvivenza tra i millennials si aggiri attorno al 100%. Un dato sicuramente confortante che potrebbe farci ben sperare.

