Federica Pellegrini, il fisico statuario e un di dietro epocale – FOTO

Federica Pellegrini ha postato uno scatto che la ritrae sui social in cui è in bella mostra il suo fisico statuario e il suo lato B perfetto.

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha condiviso una sua foto su Instagram in cui sta nuotando durante una gara. Lo scatto è splendido e mostra, oltre alla bravura della nuotatrice, anche il suo fisico statuario e il suo lato B perfetto. La didascalia alla foto è la seguente: “Ha vinto tanto Federica, ma il ricordo che mi porto dentro è quello di un secondo posto. Era l’estate del 2004 e ad Atene lei si presentava al mondo. Le ho parlato, l’ho vista in acqua e ho pensato: questa ragazza non ha paura della vita, le va incontro, la sfida. Seconda, argento olimpico a 16 anni. In un colpo entrava nel futuro. Mi sembrava così forte, sicura. Poi, in alcune delle nostre chiacchierate, ho scoperto che anche lei aveva incubi, dubbi. Quando cinque anni dopo si è presa Roma e il Mondiale, l’ho incontrata nella pancia del Foro Italico. Quella sera ho capito quale fosse il suo antidoto alle nuvole scure che il successo fa passare sulla testa dei vincitori. Eravamo seduti l’una difronte all’altro, a un paio di metri da noi c’era Alberto Castagnetti. Ascoltava, senza mai intervenire. Quell’uomo era capace di capirla con uno sguardo. Ho avuto la fortuna di conoscere la travolgente forza della campionessa e il candore di una donna che lotta con le sue paure. Federica non si è mai nascosta. E io di questo, le sono grato.

#federaccontatada Dario Torromeo (ex inviato Corriere dello Sport) ph by @ross197a”.

Il post di Federica Pellegrini degli europei di nuoto

La campionessa di nuoto italiana ha pubblicato, ieri, un’altra foto di maggio 2004 a Madrid, agli europei di nuoto. Questa la didascalia: “Maggio 2004, Madrid. Freddo e pioggia come ora. Non c’era il Covid, le Olimpiadi di Atene erano alle porte. Agli Europei ho guardato negli occhi neri e parlato per la prima volta a Federica. L’anno prima ai Mondiali di Barcellona, al debutto, era rimasta chiusa in albergo per la febbre. Ne parlavano come il crac del nuoto azzurro. È stata di più. Divina. Infinita,soprattutto. Al bar della piscina ci siamo conquistati: io offrendole una cioccolata, lei parlandomi delle sue passioni per leoni e film horror. Era un’adolescente cercava il suo spazio. L’ha trovato anche per il nuoto azzurro e per noi che l’abbiamo raccontato. #federaccontatada Giorgio Pasini (TUTTOSPORT) Ph by @ross197a”.

Federica Pellegrini è davvero una bellissima campionessa, fuori e dentro l’acqua.