I Ferragnez, fanno imbestialire il ristoratore: “Non hanno rispetto per il lavoro altrui”

I Ferragnez sono finiti nell’occhio del ciclone per aver dato buca a un locale delle Cinque Terre, durante il loro primo fine settimana al mare

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nella bufera per aver dato buca a un ristorante delle Cinque Terre durante la loro prima uscita al mare. Qualcuno dell’hotel avrebbe prenotato per i Ferragnez in un ristorante di Riomaggiore, dove la coppia sarebbe arrivata sul posto via mare, a bordo di una barca. Subito dopo i due sarebbero tornati indietro perché un gruppo di ragazzini loro fan li attendeva trepidante, probabilmente per scattare qualche foto ai due e conoscerli di persona. Il proprietario del locale delle Cinque Terre ci è rimasto molto male e ha dichiarato a ‘Il Giornale’: “In un momento di covid e post, dove la ristorazione sta soffrendo tantissimo, non è un comportamento da tenere. Non è una questione di soldi, una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri”.

I Ferragnez non sono più graditi nei locali delle Cinque Terre

La notizia del bidone dato da Fedez e Chiara Ferragni al ristorante delle Cinque Terre ha ben presto fatto il giro del web creando non poche polemiche. Deianira Marzano, ad esempio, ha ricevuto la segnalazione di una persona del luogo: “Tutto il paese è schifato, non li vogliono più” scrive l’abitante delle Cinque Terre in un messaggio.

La blogger ha condiviso pubblicamente nelle sue stories di Instagram il messaggio di questa persona.