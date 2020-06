Bellissima come sempre, Justine Mattera mostra una immagine meravigliosa, di quelle letteralmente da lasciare senza respiro.

Il lockdown è finito e la prima a gioire per questo è Justine Mattera. La showgirl italo statunitense è rimasta chiusa in casa, a volte quasi costretta a restare intrappolata tra le quattro mura domestiche. Una cosa in alcuni casi insopportabile per una come lei che è uno spirito libero.

E che soprattutto ama molto stare all’aria aperta, magari praticando dello sport. La 49enne ex moglie di Paolo Limiti è solita infatti cimentarsi nella corsa e nella bici a livello competitivo. Lei fornisce uno scorcio magnifico di quello che è un paesaggio naturale. E scrive queste parole. “Sembra un quadro quando in realtà è a pochi passi da Milano. Fra Argegno e Pigra c’è una vecchia mulattiera che parte da Dizzasco. Poi da Pigra si può scegliere da diversi sentieri. Domenica abbiamo camminato(io, Fabrizio, bimbi ed Alex il Cocker Inglese) fino al Rifugio Alpe di Colonno con il rientro via Corniga. In tutto; 17.39 km con 1132m di dislivello. Abbiamo visto cinghiali, asini, falchi, serpenti, e caprioli- Tutto con un panorama da mozzare il fiato. Abbiamo sudato e faticato. (Ho ancora le gambe che mi fanno male). La prossima volta la facciamo in bici”.

Justine Mattera, lo scorcio mozzafiato bello quasi quanto lei

Quindi la bellissima Justine non sta nella pelle per poter montare in sella alla sua fedele bici. E tenere allenata la mente ed anche il magnifico corpo che si ritrova. Se alla soglia dei 50 anni lei è ancora così tonica ed in formissima è proprio perché da molto tempo è dedita a fare dell’esercizio fisico con costanza. Cosa che alla lunga paga gli sforzi compiuti.

