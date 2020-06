La Casa di Carta, parla Nairobi: “Non mi stupirei affatto se…”

La Casa di Carta. La popolarissima serie spagnola targata Netflix avvia alla produzione della quinta stagione . Ne parla l’attrice che interpreta Nairobi

E’ stata rilasciata poche settimane fa la quarta stagione de La Casa di Carta sulla piattaforma streaming Netflix che ne ha acquisito i diritti. Il pubblico ha divorato puntata per puntata e già ne sente la mancanza ed anela per l’uscita del quinto capitolo.

Come ritroveremo il Professore e la sua banda di ladri? Quali colpi di scena ci attenderanno? Del resto La Casa di Carta ci ha abituati a rimanere sempre con il fiato sospeso e non dare mai nulla per scontato. Niente è come appare. Ogni puntata avanza a ritmi serratissimi, niente è lasciato al caso. Gli sceneggiatori studiano ogni minimo particolare per tenere viva l’attenzione degli spettatori.

Trama accattivante, personaggi ben riusciti e delineati con i quali è facile immedesimarsi. Sono tutti dei criminali furbi ma non spietati, ognuno con le proprie motivazioni con le quali è facile sodalizzare.

Queste caratteristiche più un ottima regia, fotografia e location fanno de La Casa di Carta un vero fenomeno in quanto prima serie televisiva in lingua non inglese a spopolare in tutto il mondo e a battere ogni record di ascolto.

Leggi anche >>> URSULA CORBERO | LA TOKYO DE LA CASA DI CARTA COME MAI PRIMA | FOTO

Nairobi: la rivedremo ne La Casa di Carta?

Visualizza questo post su Instagram 😘👑😘⁣ 📸: @darkoperich Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel) in data: 4 Mag 2020 alle ore 8:29 PDT

La produzione della quinta stagione ha avuto dei rallentamenti a causa della pandemia da Coronavirus ma si farà. Ne parla anche Alba Flores, l’attrice che interpreta Nairobi nello show. E’ molto legata a questo personaggio, del resto l’ha consacrata e fatta conoscere al grande pubblico.

SPOILER. Sappiamo dalla fine della quarta stagione che Nairobi purtroppo non c’è più. La serie tv ci ha abituati a morti improvvise anche dei personaggi principali, costringendoci a non affezionarci mai a nessuno. Riguardo a questo la Flores dice che non si stupirebbe comunque di un suo ritorno. Del resto anche personaggi come Oslo e Berlino sono riapparsi spesso tramite flashback.

L’attrice racconta inoltre di aver sofferto molto girando le ultime scene del suo personaggio ma in cuor suo sa che quel finale era giusto per lei: “È stato un finale crudele ma necessario. Adesso lo guardo con occhi diversi e me ne sento travolta. “

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non si sa ancora se la quinta sarà l’ultima stagione dello show. In realtà si parla di una sesta stagione e sicuramente di uno spin off su uno dei protagonisti.

Leggi anche >>> LA CASA DI CARTA, IN ARRIVO LA STAGIONE 5. TUTTE LE ANTICIPAZIONI