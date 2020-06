Maddie McCann, i genitori: “Non ci hanno mai detto che è morta”

I giornali inglesi parlano di una comunicazione ufficiale alla famiglia di Maddie McCann da parte della procura tedesca ma i genitori smentiscono

I tabloid inglesi Daily Mirror, Daily Mail e Sun hanno raccontato di una comunicazione che Christian Wolters, procuratore tedesco, avrebbe inviato ai genitori di Maddie McCann. Nella lettera la famiglia sarebbe stata informata “che la bambina è morta” senza però parlare di tempistiche e causa del decesso. Gerry e Kate McCann, i genitori della bambina scomparsa in Portogallo, però hanno pubblicamente smentito i quotidiani britannici: ” Non abbiamo mai ricevuto una simile comunicazione. Grazie a questi tabloid i nostri amici e familiari si sentono ancora più sconfortati e in ansia. Al momento – hanno dichiarato i genitori – per noi Maddie è ancora viva“.

Le notizie dei tabloid inglesi su Maddie McCann

Dalle pagine del Sun, Daily Mail e Mirror si può leggere che la procura tedesca avrebbe informato, attraverso una comunicazione scritta, i genitori della piccola di essere in possesso di “prove concrete” della morte di Maddie. La causa del decesso e la tempistica non sarebbero però state rese note per non mettere a repentaglio le indagini. A supporto di tale ipotesi ci sarebbero le affermazioni del procuratore Wolters il quale in passato ha dichiarato che per lui il caso di Maddie “è di omicidio, non di persona scomparsa“. Maddie McCann è scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz in Portogallo mentre era in vacanza con i genitori. All’epoca nella stessa località viveva Christian Brueckner, attualmente in carcere a Kiel per droga e stupro e più volte condannato per pedofilia. Finora le autorità britanniche, gli investigatori portoghesi e chiaramente la famiglia hanno sempre considerato la bambina “scomparsa“.

La speranza di riabbracciare la piccola Maddie viva non ha certamente abbandonato i McCann che negano di aver mai ricevuto una lettera ufficiale nella quale venivano informati del decesso.