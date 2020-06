Ornella Muti completamente nuda sul letto, la FOTO di Naike

Naike Rivelli ha condiviso sul proprio profilo social una foto scattata da lei a sua madre Ornella Muti, completamente nuda sul letto

Ornella Muti è stata fotografata nuda dalla figlia Naike Rivelli. Lo scatto è stato condiviso dalla Rivelli su Instagram con la seguente didascalia: “Ornella Muti Today #ornellamuti Oggi #photo ©️copyright di #naikerivelli #photography #diva #ageless #artist #model”. Nonostante l’età, è incredibile come l’attrice cult degli anni ’90 si porti benissimo, risultando essere in gran forma, con un fisico asciutto e tonico. Nella foto accanto a lei, un tenero cagnolino bianco, adagiato sul suo seno. Tanti i commenti di apprezzamento di persone da tutte le età: “Ma non invecchia mai?” “Incantevole sensuale e affascinante complimenti 🌷”, “Ciao Ornella, qualche notte fa ti ho sognata”, “Sei uno splendore”, “A dir poco e sottovalutandola, senza volerlo, è splendidamente bellissima, cara @naikerivelli 🤩😍😍😍😍😍😍”, ecc.

Le critiche alla figlia di Ornella Muti

Nell’ultima foto di Naike Rivelli, il suo corpo è diventato un tavolo su cui ha poggiato sul lato B un piatto di verdure. Il post ha ricevuto una serie di insulti e critiche da parte dei suoi follower, che si sono scagliati contro di lei, insultandola in maniera pesante e volgare, e chiedendole il significato di quello scatto.

Naike non ha risposto, ma ha spiegato tutto attraverso la lunga didascalia accanto alla foto: “Dinner is Served – #naikerivelli ©️copyright photo @naikerivelli La Cena è Servita- #photo NaikeRivelli #copyright #foto Quando hai un orto che ti regala verdure e frutta fresca, basta solo un po’ di fantasia per creare una cena indimenticabile! Ps) tutta questa fortuna, senza spendere un euro! Senza dover salire su uno yacht senza il bisogno di vestire un abito griffato o agghindarsi di brillanti. Se hai da mangiare in tavola, un lavoro umile e onesto e qualcuno che ti ama con cui condividere il viaggio… hai scoperto il tesoro più raro. Il resto sono solo illusioni. #photography #art #nude #naked #ladbible @ornellamuti @ladbible”.