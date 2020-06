La spettacolare Pamela Prati dimostra di non avere età e fa sfoggio di un corpo davvero da mozzare il fiato. Gli ultimi scatti sono da sogno.

Che show da parte di Pamela Prati. La 61enne donna di spettacolo, protagonista della farsa relativa alle sue finte nozze con l’altrettanto inventato personaggio di fantasia, Mark Caltagirone, ha dimostrato già da un pezzo di essersi lasciata questa triste parentesi alle spalle.

Nonostante la sa immagine ne sia uscita agli occhi di alcuni compromessa, la Prati al contempo ha acquisito notorietà allo stesso tempo. E per ogni fan perso che non ha creduto alla sua versione dei fatti, ce n’è almeno un altro convinto della sua totale buonafede ed estraneità ai fatti. Lei intanto premia i suoi followers con degli scatti magnifici su Instagram. In particolare uno dei più recenti mostra un lato b da favola. E la Prati accompagna alle immagini le seguenti parole. “L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre. Quando immergi una mano nell’acqua senti solo una carezza. L’acqua non è un muro, non può fermarti. Va dove vuole andare e niente le si può opporre”.

Pamela Prati, uno spettacolo per gli occhi

Una donna davvero magnifica, dal corpo sontuoso e dalla femminilità straripante. Questo è la sarda trapiantata da anni a Roma e che in tanti di noi hanno imparato ad apprezzare grazie agli spettacoli del Bagaglino.

