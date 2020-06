Stefano De Martino è uno dei volti più popolari della televisione italiana, ma com’era da bambino? Nelle foto da piccolo è identico al figlio Santiago.

Stefano De Martino è uno dei volti più popolari della televisione italiana. Lanciato da Amici di Maria De Filippi di cui è stato prima allievo, poi ballerino professionista e poi conduttore dal daytime, dallo scorso anno, ha spiccato il volo con il passaggio in Rai. De Martino, infatti, è il conduttore di Made in Sud che, conduce per il secondo anno consecutivo insieme a Fatima Trotta e da Amadeus ha anche ereditato la conduzione di un altro programma di grande successo come Stasera tutto è possibile, ma com’era Stefano De Martino da bambino?

Le foto che circolano sul web sono davvero incredibile e mostrano la straordinaria somiglianza tra Stefano e il figlio Santiago.

Stefano De Martino da bambino: faccia da furbetto e somiglianza incredibile con il figlio Santiago

Faccia da furbetto e occhi vispi rendevano sin da bambino Stefano De Martino un bambino bellissimo. Le foto del conduttore della sua infanzia stanno stupendo i fans. Il motivo? L’incredibile somiglianza con il figlio Santiago. Curiosi di vederlo? Cliccate su successivo.