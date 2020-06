Due ragazzi sono morti durante la scorsa notte a Carbonera (Treviso) schiantandosi contro un muro mentre si trovavano a bordo di uno scooter, risultato essere rubato.

Tragedia a Carbonera, comune in provincia di Treviso, durante la scorsa notte. Intorno all’una, uno scooter con a bordo due ragazzi si è schiantato contro un muro all’altezza di viale Brigata Marche. Impatto fatale per i due giovani che hanno perso la vita nel terribile schianto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per i due occupanti del mezzo a due ruote. Intervenuti anche le forze dell’ordine per i primi accertamenti, dai quali sarebbe emerso che lo scooter fosse stato rubato poco prima dell’incidente mortale.

Treviso, rubano uno scooter e si schiantano contro un muretto: due ragazzi perdono la vita

Due ragazzi sono morti durante la scorsa notte, tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, in un incidente stradale consumatosi a Carbonera, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, le due vittime viaggiavano su uno scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un muretto in viale Brigata Marche intorno all’una. Al momento è stato identificato uno solo dei due ragazzi a bordo del mezzo: si tratterebbe di un 22enne di origine marocchina. La seconda vittima, un altro ragazzo, era sprovvisto dei documenti d’identità, circostanza che non ha reso rapida l’identificazione da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto si è precipitato il personale medico del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso e ai primi accertamenti, dai quali sarebbe emerso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che lo scooter fosse stato rubato poco prima dell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il mezzo e rimesso in sicurezza il tratto stradale teatro dell’incidente che pare non abbia coinvolto altri veicoli.

