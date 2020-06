Wanda Nara sta facendo sognare i fan con i suoi scatti bollenti: arriva su Instagram una buonanotte sensuale.

Wanda Nara sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan. L’argentina è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta ben 6,5 milioni di follower. La bollente moglie di Mauro Icardi ama far impazzire i suoi seguaci pubblicando scatti bollenti e provocanti, mettendo spesso in primissimo piano le sue abbondanti ‘forme’. Poco fa la 33enne ha postato un nuovo scatto sul noto social network: i suoi ammiratori non possono che restare a bocca aperta.

La buonanotte sensuale di Wanda Nara

I social network sono diventati vetrine importanti per showgirl, modelle e artiste. Tantissime ragazze amano condividere fotografie particolari mettendo la bellezza e spesso le ‘curve’ in primissimo piano collezionando in brevissimo tempo numerosi likes e condivisioni. Wanda Nara è seguitissima sui social e ogni giorno regala perle ai suoi ammiratori. Se vuoi guardare l’ultimo scatto condiviso dalla 33enne clicca su successivo.