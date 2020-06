Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 17 giugno

La Protezione civile, nella giornata di oggi mercoledì 17 giugno diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 16 giugno

La Protezione Civile nella giornata di ieri ha pubblicato il bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia. Stando alla nota, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 237.500 . Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi giunto a 24.569. In calo i ricoveri in terapia intensiva, ieri 177. Il numero dei guariti era giunto a 178.526. Purtroppo si aggravava ancora il bilancio dei decessi portando il totale a 34.405.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 15 giugno

La Protezione Civile nella giornata di lunedì ha diffuso il bollettino dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando a quanto riportava la nota, il numero dei casi positivi era salito a 237.290. I soggetti attualmente positivi risultavano essere 25.909. Sceso anche il numero dei ricoveri nelle terapie intensive che ammontavano a 207. Parallelamente salivano anche le persone guarite dal virus: 177.010 in totale. Purtroppo si aggravava ancora il bilancio dei decessi per un totale dall’inizio dell’epidemia ad oggi di 34.371 vittime.

Pechino, cresce la paura: si teme una seconda ondata di contagi

Le autorità cinesi, visto l’aumento di casi a Pechino, ha disposto misure stringenti. Limitati gli spostamenti dei cittadini che vivono in zone particolarmente colpite, chiuse specifiche aree della metropoli, come anche scuole e strutture sportive. A ciò si aggiunge che è stata disposta anche l’interruzione di voli internazionali in misura pari al 70 percento del totale. Ma non è tutto perché a subire una battuta d’arresto è stato anche il sistema di trasporto su gomma come taxi e servizi di car-sharing che non possono trasportare viaggiatori fuori città. Vige l’obbligo di indossare le mascherine in luoghi chiusi o in quelli particolarmente affollati.

Misure ritenute rigide dal Governo del Dragone ma necessarie per scongiurare una seconda ondata dell’epidemia. In totale, riporta La Stampa, dallo scorso giovedì ad oggi sarebbero 106 i casi registrati, un numero relativamente basso se confrontato con quella che la densità abitativa della metropoli che conta circa 24 milioni di persone.

Covid19 Toscana: lo strano caso della regione che non arriva a zero contagi

Il dottor Fabio Voller ha provato a spiegare il motivo per il quale in Toscana i contagi sarebbero altalenanti. Il professore afferma che il virus, come anche sostenuto da altri suoi colleghi, stia circolando meno. Ma il fatto che non si riesca a giungere a zero contagi ha una ragione ben specifica. In realtà i nuovi casi che si continuano a registrare non sarebbero contagi bensì nuove diagnosi. In sostanza ciò significa, ha spiegato il Dottor Voller che sono persone che quasi per caso scoprono di essere positive poiché si rivolgono alle strutture preposte per altri problemi.

La maggior parte di essi risulta asintomatica e le ospedalizzazioni risultano in forte calo.

Covid19 I Raggi Ultravioletti uccidono il virus, parola degli scienziati

Erano numerosi gli esperti che all’inizio dell’epidemia dissero che con l’arrivo del caldo e della bella stagione il virus avrebbe subito una battuta d’arresto. Ed in effetti a ben vedere i dati pare che con l’innalzarsi delle temperature qualcosa sia cambiato nel quadro generale dell’epidemia. Le Istituzioni, ovviamente, continuano a predicare la calma e non abbassare la guardia.

Al quadro quindi positivo gli esperti aggiungono un quid pluris: si parla dei raggi ultravioletti. Gli UV avrebbero un’azione propedeutica nel contrasto al Covid-19.

Misure di sicurezza blande, Galli ricorda cosa succede ancora negli ospedali

Il professo Massimo Galli, direttore della terza divisione di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha invitato a non abbassare la guardia ed a non dimenticare cosa ancora si registra all’interno degli ospedali. Il monito va anche al virus che afferma essere rimasto sempre lo stesso e soprattutto che continua a circolare.

