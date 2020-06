Covid-19, contagio a catena in una famiglia spagnola: la scelta di fronte ad un bivio

Contagio a catena in una famiglia spagnola. La scelta di fronte ad un bivio per il più anziano tra i tre infetti: l’epilogo “meno” straziante

Durante la piena della pandemia, una famiglia di origine spagnola contrae il coronavirus. Inizia il countdown per il congiunto più anziano. Ma la tragica storia, segnata da un via vai continuo alla ricerca di cure ha un finale più lieve del previsto.

E’ il racconto drammatico del figlio di famgila a circa due mesi di distanza dagli effetti genetici letali del coronavirus. Era il mese di Marzo quando in Italia la malattia imperversava, mentre in Spagna non aveva ancora conosciuto la sua maggiore espressione.

Il giovane ragazzo, protagonista di un’intervista a El Pais ha spiegato la sua condizione asintomatica, che oscurava lo sviluppo dei sintomi. Nel frattempo il Sars-Cov-2 faceva la sua comparsa più manifesta nel secondo congiunto spagnolo, il padre del ragazzo, medico di base.

Quest’ultimo aveva la febbre alta ma l’assistenza all’anziano padre non poteva essere omessa, considerato il disperato quadro clinico. Il nonno del ragazzo infatti era già affetto da un cancro, ma il coronavirus trasmessogli dal figlio aveva complicato le cose.

La vita di fronte ad un bivio: la scelta più logica e meno tragica

L’uomo anziano aveva assoluta esigenza di essere sottoposto a cure, mentre la situazione peggiorava di ora in ora. Gli ospedali erano stracolmi di gente e per lui non c’era spazio. Nonostante il via vai continuo giornaliero verso una disperata ricerca di un posto letto disponibile era complicato trovare qualcuno che si prendesse la responsabilità di curare una persona anziana.

Il figlio medico trattava con i colleghi per un posto disponibile, ma considerata satura la disponibilità nei reparti di terapia intensiva, il paziente anziano fu messo di fronte ad un terribile bivio.

Iniezione letale e ricorso all’eutanasia oppure lasciare che il nemico facesse il suo tranquillo corso nei polmoni del nonno dell’intervistato.

“Mio nonno ha scelto la strada del decorso, fino a spegnersi come una candela” – conclude tristemente il più giovane della famiglia spagnola. La decisione presa seondo tutti i congiunti e i colleghi del padre medico è stata la migliore tra tutte quelle disponibili.

