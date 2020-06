Anziano compra divano usato. Quello che trova nascosto è sconvolgente

Anziano compra divano usato negli Stati Uniti e trova qualcosa che avrebbe potuto cambiargli la vita ma la sua moralità lo ha fermato

Non c’è cuscino più morbido di una coscienza pulita. Sicuramente è questo il pensiero che dev’ essere passato per la testa di un uomo anziano degli Stati Uniti che ha anteposto la sua moralità ad un bottino niente male.

Howard Kirby aveva bisogno di un divano nuovo per la sua dimora ma pochi soldi a disposizione per comprarne uno nuovo, di design, all’ultima moda. La soluzione perfetta gli è sembrata quella di andare in uno dei tanti negozi dell’usato sparsi negli USA, Habitat for Humanity a Saginaw-Shiawassee.

Non era poi questo grande oggetto di arredamento e a quanto pare non faceva nemmeno il suo dovere. L’uomo infatti si aspettava di doverlo sistemare e ripulire da polvere e qualche briciola ma appoggiando le sue membra su di esso si accorse anche di quanto fosse oltremodo scomodo. Anche sua figlia provava la stessa sensazione di disagio. Decise quindi di accomodarlo rendendosi conto che il rivestimento esterno poteva essere aperto.

La scomodità del divano era ricondubile ad una causa portentosa. Il mobile nascondeva 43.170 dollari infilati nei cuscini. Secondo un vecchio adagio “chi trova, tiene”. Non è questa la politica di Howard Kirby che ha fatto di tutto per risalire al vecchio proprietario. Pur non avendo alcuna responsabilità e potendo vantare il diritto di tenersi tutti i soldi, l’uomo sapeva che sarebbe andato contro la sua morale.

Leggi anche >>> HUMAN LIBRARY, LA BIBLIOTECA DOVE SI LEGGONO PERSONE E NON LIBRI

Anziano compra divano usato e rinuncia ad una fortuna

Il divano apparteneva al nonno di una certa Kim Fauth-Newberry. La donna lo aveva dato via perchè non aveva spazio nella sua casa per tenerlo, inconsapevole ovviamente, del tesoro che c’era nascosto. Il signor Kirby le ha restituito fino all’ultimo centesimo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Onore al signor Kirby per il suo gesto di moralità ed altruismo.

Leggi anche >>> YOUTUBE, 100 MILIONI DI DOLLARI PER I CREATORS AFROAMERICANI