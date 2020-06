Bonus a fondo perduto, il termine della domanda e gli esclusi

Bonus a fondo perduto per imprese, partite Iva o titolari di reddito agrario, ma non per i professionisti. E scoppia la protesta. Domande fino al 13 agosto

Da lunedì scorso e fino al 13 di agosto 2020 è possibile fare domanda per ottenere il bonus a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio. Il fondo è previsto per le imprese, le partite Iva o titolari di reddito agrario. Queste categorie, però, devono essere in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del bonus. Da questa categoria sono stati esclusi, nonostante le tante pressioni, i professionisti. Non sono mancate, in tal senso, le proteste. L’Adepp, l’associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati, ha criticato la scelta di “escludere i professionisti dal fondo perduto concesso a chi ha subito una riduzione del fatturato ad aprile del 33% rispetto allo scorso anno”, e “questa volta è il ministero dell’Economia che ha espresso parere negativo su tutti gli emendamenti presentati al decreto Rilancio, che chiedevano di porre fine all’ennesima ingiustizia”.

Leggi anche > Dal primo luglio parte il bonus vacanze

Bonus a fondo perduto, requisiti e ammontare

Per quanto riguarda i requisiti, sono escluse le categorie sopra elencate che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Ulteriore requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del bonus è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Fanno eccezione, coloro che hanno iniziato la propria attività a partire dal primo gennaio 2019 e i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi o calamità naturali.

Leggi anche > Contanti, dal 1 luglio si cambia

Per quanto riguarda l’ammontare del bonus sarà pari al 20% per le imprese con fatturato fino a 400 mila euro; 15% per le imprese con fatturato tra 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 10% per le imprese con fatturato da 1 a 5 milioni di euro.