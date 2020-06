La cronaca e il tabellino di Napoli Juventus, partita valida per la finale della Coppa Italia.

Napoli Juventus termina 0 a 0 dopo 90 minuti. La vincitrice del trofeo viene decretata ai calci di rigore. Il protagonista indiscusso nei tempi regolamentari è Gianluigi Buffon. L’estremo difensore bianconero ha salvato la sua squadra in diverse occasioni. Clamorosa l’occasione finale del Napoli: prima super parata di Buffon su Maksimovic e poi errore di Elmas. Ai calci di rigore, trionfa il Napoli per 4 a 2. Grande successo per gli azzurri: la stagione fino a questo momento non era stata entusiasmante. Il successo darà entusiasmo ai partenopei, pronti a dare l’assalto per la zona Champions in campionato.

Napoli Juventus, primo tempo con predominio territoriale dei bianconeri

Il copione tattico della partita è chiaro fin dall’inizio: la Juventus fa il solito possesso palla mentre il Napoli si difende compatto dietro la linea del pallone. Il primo squillo del match è di Cristiano Ronaldo: Meret è bravo a rispondere presente sulla conclusione del portoghese. La partita non decolla e le emozioni scarseggiano. Al 24° minuto, tuttavia, la Juventus trema: palo esterno di Lorenzo Insigne direttamente da calcio di punizione. I bianconeri fanno la partita ma non mordono e rischiano tantissimo a fine primo tempo. Gli azzurri, infatti, hanno due colossali occasioni per passare in vantaggio. Insigne ci riprova con un tiro a giro che viene respinto dai difensori a pochi passi dalla linea mentre sul proseguo dell’azione Diego Demme si lascia ipnotizzare da Buffon a tu per tu. Il primo tempo termina sullo 0 a 0.

Napoli Juventus, tante occasioni per gli azzurri nel secondo tempo

Ritmi bassissimi nel secondo tempo: dopo 3 mesi di inattività, era ampiamente prevedibile. Verso il 70°, gli azzurri iniziano a collezionare diverse palle gol. Milik spreca un rigore in movimento sparando alle stelle il suo destro; qualche minuto dopo Insigne spreca in area di rigore calciando in modo errato di sinistro. Il Napoli gioca con personalità e arriva facilmente in area di rigore bianconera. Meret quasi mai impegnato. Poco prima del novantesimo, clamorosa occasione del Napoli: paratona di Gigi Buffon su colpo di testa di Maksimovic ed errore di Elmas a pochi centimetri dalla linea.

Napoli Juventus tabellino

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (80′ Hysaj); Fabian Ruiz (80′ Allan), Demme, Zielinski (87′ Elmas); Callejon (66′ Politano), Mertens (66′ Milik), Insigne. All. Gattuso.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado (84′ Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (74′ Bernardeschi), Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa (65′ Danilo). All. Sarri

Ammoniti: Buffon, Mario Rui

Napoli Juventus, i rigori

Dybala –> Parato

Insigne –> Segnato

Danilo –> Sbagliato

Politano –> Segnato

Bonucci –> Segnato

Maksimovic –> Segnato

Ramsey –> Segnato

Milik –> Segnato