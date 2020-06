Coronavirus nel salmone, l’esperto lo scagiona: “Non è lui il responsabile”

La Cina aveva messo nel mirino il salmone come possibile ospite intermedio del Coronavirus, ma l’esperto Fabrizio Pregliasco lo assolve

Non solo il pipistrello e il pangolino, ora anche il salmone era stato attenzionato come possibile veicolo intermedio del Coronavirus. Il pesce era finito nel “registro degli indagati” dopo l’esplosione del nuovo focolaio a Pechino. Ma soprattutto la scoperta della sua presenza su un tagliere. Un mistero sciolto dall’esperto Fabrizio Pregliasco.

Intervistato ai microfoni ‘Adnkronos Salute‘, il virologo dell’Università degli Studi di Milano ha assolto, come fatto in precedenza dalle autorità della Cina. “Non demonizziamolo: il salmone è innocente – ha sostenuto –. Ormai Sars-CoV-2 è un virus a trasmissione umana. E se il problema in Cina è collegato a un tagliere contaminato, il responsabile non è certo il salmone“.

Coronavirus nel salmone, il virologo Pregliasco: “Non ci sono segnali”

Il medico ha proseguito. “I sospetti – ha aggiunto – sono sorti perché il virus è stato trovato su un tagliere, ma a portarcelo non sono stati i salmoni“.

Quanto al virus giunto sul tagliere, il responsabile potrebbe essere stata una persona contagiata, forse asintomatica, non rispettosa dei provvedimenti di sicurezza e delle misure igieniche. Il dottore ha affermato. “Insomma basta uno starnuto o un colpo di tosse“, ha sottolineato.

Quanto alla possibilità che i salmoni possano essere infettati, Pregliasco ha dichiarato. “Non ci sono segnali che i salmoni possano essere infettati dal virus, che ormai è diventato a trasmissione umana“, rassicurando così tutte le persone amanti del salmone.