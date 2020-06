Covid19 Toscana. Fabio Voller spiega alcune questioni riguardo l’andamento ballerino dei contagi nella regione Toscana

Se si guardano i dati giornalieri dei contagi in Toscana, sembra che il virus stia facendo uno strano “balletto”. Un sali e scendo contino senza però arrivae mai a zero. Spiega il motivo il dottor Fabio Voller. Il ricercatore sostiene come molti suoi colleghi che il virus stia effettivamente regredendo, circola molto meno. Non si arriva mai a verificare zero contagi a causa di una spiegazione semplicissima: i nuovi contagi non sono effettivamente tali, sono nuove le diagnosi. Cosa vuol dire? “Si tratta cioè di persone che scoprono quasi incidentalmente di essere positivi perché si rivolgono al pronto soccorso o all’ospedale per altri problemi, e una volta tamponati ne viene riscontrata la positività. “

Si tratta di persone che scoprono quasi per caso di essere infette, sono in maggioranza asintomatiche. Il livello di gravità e il numero delle ospedalizzazioni ormai sono bassissimi. I pazienti che rimangono degenti sono anziani o con patologie pregresse.

Covid19 Toscana. Voller sostiene Zangrillo

Il dottor Fabio Voller si esprime anche in merito delle dichiarazioni del collega Zangrillo, virologo che ultimamente ha fatto discutere di sè per le dichiarazioni riguardo la morte clinica definitiva del Coronavirus. Secondo Voller le idee espresse da Zangrillo sono sicuramente veritiere, tuttavia gli esperti e i ricercatori al momento hanno una grossa responsabilità, è necessario esprimere le proprie idee senza polemizzare. ” Non dobbiamo certamente sottovalutare, ma non dobbiamo assolutamente drammatizzare, come purtroppo accade spesso sui media o anche nelle testimonianze dei miei colleghi” – ha dichiarato Voller.

Anche lui invita alla cautela, al distanziamento sociale, all’uso di guanti e mascherina nelle situazioni che lo richiedono.

